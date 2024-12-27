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Виталий Кафанов назвал главные открытия года среди вратарей

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, кого считает главными открытиями 2024 года среди российских вратарей.
Фото: ФК "Зенит"
"Главными открытиями года назову Евгения Латышонка и Станислава Агкацева. Стас Агкацев никогда не играл так много матчей, он блестяще справляется с ролью первого номера "Краснодара" после ухода Матвея Сафонова. Евгений Латышонок перешел из вылетевшего клуба к чемпиону России, выиграл всю конкуренцию и принес очень много очков "Зениту", - приводит слова Кафанова "РБ Спорт".

Станислав Агкацев выступает за футбольный клуб "Краснодар". В текущем сезоне на счету 22-летнего вратаря 21 появление на поле в официальных матчах, 12 из которых ему удалось отыграть "на ноль", а в остальных 9 матчах он пропустил 16 голов.

Евгений Латышонок выступает за петербургский "Зенит". В текущем сезоне на счету 26-летнего вратаря 16 появлений на поле в официальных матчах, 10 из которых ему удалось отыграть "на ноль", ав в остальных 6 матчах он всего пропустил 9 голов.

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