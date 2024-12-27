- Кто бы ни возглавлял "Пари НН", пока он тренер, мы полностью этому человеку доверяем. По-другому быть просто не должно. Если есть какие-то претензии к кому-то, мы их друг другу говорим. Но пока человек у руля - у него полный карт-бланш в принятии решений и выстраивании работы, за которую он несёт ответственность. Совет директоров, лично я и, думаю, что Саша (спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов - прим. Rusfootball.info) - на 100 процентов доверяем Гончаренко, - передаёт слова Мелик-Гусейнова "Чемпионат".
47-летний белорусский тренер Виктор Гончаренко возглавляет "Пари Нижний Новгород" с 9 октября 2024 года. В 8 матчах во всех турнирах под его руководством волжане одержали 2 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения. В Российской премьер-лиге нижегородцы набрали 16 очков в 18 матчах и занимают 12-е место, только за счёт победы в личной встрече опережая находящиеся в зоне стыковых матчей подмосковные "Химки".
Ранее в своей карьере Гончаренко тренировал "Урал", "Краснодар", ЦСКА, "Уфу", "Кубань" и белорусский БАТЭ.
Гендиректор "Пари НН" - о доверии к Гончаренко: пока человек у руля - у него полный карт-бланш в принятии решений
Генеральный директор "Пари Нижнего Новгорода" Давид Мелик-Гусейнов высказался о степени доверия к главному тренеру команды Виктору Гончаренко.
Фото: ФК "Урал"