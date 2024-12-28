- Я продолжаю следить за "Балтикой". Смотрел за её успехами в прошлом сезоне. "Балтика" всегда должна играть в РПЛ. Народ в Калининграде любит футбол, всегда много людей ходит на стадион. Жаль, что "Балтика" сейчас не играет в РПЛ, а в первом дивизионе это лучшая команда. Плохо, что они вылетели, но в следующем сезоне они должны вернуться, - цитирует Джанашию Metaratings.ru.
Калининградская "Балтика" в сезоне-2023/2024 выступила в Российской премьер-лиге после 25-летнего отсутствия в высшем дивизионе. Балтийцы дошли до Суперфинала Кубка России, где в матче за трофей со счётом 1:2 уступили "Зениту", но в чемпионате России заняли 15-е место, набрав 26 очков в 30 матчах, и выбыли в Первую лигу напрямую.
По итогам осенней части текущего сезона "Балтика" возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, набрав 45 очков в 21 матче. Отрыв балтийцев от зоны стыковых матчей составляет 8 очков.
Джанашия: "Балтика" всегда должна играть в РПЛ. Плохо, что вылетели
Экс-нападающий "Балтики" Заза Джанашия высказался о текущей ситуации калининградцев.
Фото: ФК "Балтика"