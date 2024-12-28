"Предложения из России? В данный момент у Сердара все складывается просто отлично, он прекрасно себя чувствует и делает на поле удивительные вещи. Все счастливы", - цитирует агента "РБ Спорт".
Нападающий Сердар Азмун перешел в "Шабаб Аль-Ахли" этим летом из леверкузенского "Байера". Стороны подписали контракт до 30 июня 2027 года. В составе команды из ОАЭ Азмун провел в 16 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал 4 голевые передачи.
Напомним, в РПЛ 29-летний форвард сборной Ирана защищал цвета "Ростова", казанского "Рубина" и "Зенита" из Санкт-Петербурга.
Агент: предложения из России? У Азмуна все складывается просто отлично
Футбольный агент Арманд Дурн, представляющий интересы нападающего "Шабаб Аль-Ахли" Сердара Азмуна, ответил на вопрос о возвращении игрока в Россию.
Фото: ФК "Зенит"