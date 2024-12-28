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Шамиль Газизов: возврат российского футбола на международную арену не за горами

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов пожелал возвращения на международный уровень футбольных клубов и сборных из России.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу
"Это само собой разумеется. Мы видим, что наши пловцы и атлеты возвращаются на международную арену. Думаю, возврат российского футбола на международную арену не за горами", - приводит слова Газизова Metaratings.

ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили футбольные клубы и сборные из России от участия в международных турнирах, которые проводят под эгидой этих организаций. В связи с этим сборная России вынуждена проводить с другими национальными командами, а клубы из России - с зарубежными клубами только товарищеские матчи. Например, в ноябре сборная России провела товарищеские матчи со сборными Брунея и Сирии, а петербургский "Зенит" - с турецким "Фенербахче".

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