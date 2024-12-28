"Мастерство есть мастерство. Хоть у Дзюбы уже нет тех функциональных возможностей, которые были у него несколько лет назад, но всё равно даёт знать о себе спартаковская школа. Он прекрасно мыслит на поле и играет на команду. Поэтому приглашение Артёма — очень правильное решение руководства и владельцев клуба. Свои деньги он отрабатывает сполна", — приводит слова Белоуса Legalbet.
Артём Дзюба стал игроком тольяттинского "Акрона"в сентябре 2024 года, когда 36-летний нападающий и футбольный клуб заключили друг с другом однолетний контракт. После перехода бывший капитан сборной России в составе своей новой команды в общей сложности принял участие в 11 официальных матчах, в которых ему удалось забить в ворота соперников 3 гола и отдать партнерам 3 голевые передачи.
"Акрон" после 18 тура Российской Премьер-Лиги текущего сезона с 22-я набранными очками занимает девятое место в турнирной таблице.
Белоус - о Дзюбе в "Акроне": мастерство есть мастерство. Спартаковская школа даёт знать о себе
Бывший президент футбольного клуба "Москва" Юрий Белоус оценил результаты перехода нападающего Артема Дзюбы в тольяттинский "Акрон".
Фото: ФК "Акрон"