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Чернов - о возможном переходе Глебова в "Динамо": впервые об этом слышу

Защитник "Ростова" Евгений Чернов высказался относительно информации в СМИ о возможном переходе его одноклубника Данилы Глебова в столичное "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"
- Пропустил этот момент. От вас впервые слышу. Ничего об этом не знаю, - передает слова защитника "Ростова" "Чемпионат".

Ранее была информация, что "Динамо" планирует подписать полузащитника донской команды и готово заплатить за игрока 9-10 миллионов евро.

25-летний Глебов выступает за "Ростов" с 2019 года. В общей сложности на его счету 191 матч во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и сделал 17 голевых передач. Контракт футболиста с "Ростовом" рассчитан до лета 2028 года, трансферная стоимость Глебова оценивается в восемь миллионов евро.

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