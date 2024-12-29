Чернов - о возможном переходе Глебова в "Динамо": впервые об этом слышу

- Пропустил этот момент. От вас впервые слышу. Ничего об этом не знаю, - передает слова защитника "Ростова" "Чемпионат".
Ранее была информация, что "Динамо" планирует подписать полузащитника донской команды и готово заплатить за игрока 9-10 миллионов евро.
25-летний Глебов выступает за "Ростов" с 2019 года. В общей сложности на его счету 191 матч во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и сделал 17 голевых передач. Контракт футболиста с "Ростовом" рассчитан до лета 2028 года, трансферная стоимость Глебова оценивается в восемь миллионов евро.