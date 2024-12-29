- У меня тогда заканчивался контракт с "Зенитом", и я был свободным. С агентом связался клуб "Филадельфия", который был настроен серьёзно. Приглашали приехать, осмотреться и принять решение. Но на тот момент посчитал, что в России я не добился всех своих целей. И хотел остаться здесь, - передает слова защитника "Ростова" "Чемпионат".
Чернов выступает за донскую команду с 2022 года. Ранее он играл за "Ростов" с 2019 по 2020 год. Также футболист за свою карьеру успел поиграть в составе "Енисея", петербургского "Зенита", "Краснодара" и некоторых других российских командах. Трудовой договор Чернова с "Ростовом" действует до лета 2026 года.
В этом сезоне 32-летний провел в РПЛ пять поединков, в которых получил одну желтую карточку.
"Ростов" в нынешнем сезоне РПЛ набрал в 18 турах 26 баллов и располагается на седьмой строчке в таблице.
Футболист "Ростова" Чернов рассказал, что мог перейти в клуб из США
Футболист "Ростова" Евгений Чернов рассказал, что мог перейти в один из американских клубов.
Фото: ФК "Ростов"