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Кобелев: если бы не травма Глушенкова и спад Батракова, они могли бы рассчитывать на звание лучшего в первой части РПЛ

Экс-тренер "Динамо" Андрей Кобелев назвал лучшего игрока по итогам первой части этого сезона.
Фото: ФК "Спартак"
- Лучшим футболистом первой части сезона назову Угальде. Он нападающий, ему не надо отбирать мячи, много двигаться. Его задача забивать, и он успешно с ней справился. Если бы не травма Глушенкова и спад Батракова, то они могли бы рассчитывать на звание лучшего. Кордоба тоже шикарно себя проявил.

Нападающий столичного "Спартака" Манфред Угальде забил 15 мячей в 18 первых турах российской Премьер-лиги. Костариканец возглавляет гонку бомбардиров по итогам первой части сезона, опережая атакующего полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова на пять голов. Вингер "Зенита" Максим Глушенков и форвард "Краснодара" Джон Кордоба записали на свой счет по забитых 8 мячей и делят 4-ю и 5-ю строчки.

Весенняя часть сезона стартует 28 февраля матчами 19-го тура РПЛ. "Спартак" примет на своем поле "Оренбург", "Локомотив" сыграет в гостях против махачкалинского "Динамо", "Краснодар" примет дома самарские "Крылья Советов", а "Зенит" встретится в Санкт-Петербурге с ЦСКА.

Источник: "РБ Спорт"

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