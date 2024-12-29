- Александр уже повзрослел, стал более опытным. Для вратаря это многое значит. Максименко уже надо показывать класс. Капитанская повязка придает ему еще больше уверенности, - цитирует Гладилина "РБ Спорт".
26-летний Максименко выступает за "Спартак" на протяжении всей своей карьеры. В общей сложности вратарь провел за московскую команду 186 матчей, в которых пропустил 211 мячей. В 62 матчах голкипер смог сохранить свои ворота "сухими".
В этом сезоне Максименко выходил на поле во всех 18 матчах и пропустил 14 мячей. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до середины 2026 года.
Гладилин: Максименко повзрослел, стал более опытным. Ему уже надо показывать класс
Экс-тренер столичного "Спартака" Валерий Гладилин высказался о вратаре красно-белых Александре Максименко.
Фото: ФК "Спартак"