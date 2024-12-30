Сообщается, что "быки" готовы предложить ростовчанам за 30-летнего футболиста до 5 млн евро. Диалог между сторонами продолжается.
Максим Осипенко выступает за "Ростов" с января 2020 года, когда его за 250 тыс. его выкупили у "Тамбова". Его действующее соглашение с клубом рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 5 млн евро.
В текущем сезоне Осипенко принял участие в 23 официальных матчах, в которых ему удалось забить 6 голов и отдать 4 голевые передачи. Кроме того, на его счету 12 матчей в составе сборной России.
Источник: "Чемпионат"
"Краснодар" может купить Осипенко у "Ростова" за 5 млн евро
По информации СМИ, "Краснодар" обсуждает с "Ростовом" трансфер центрального защитника Максима Осипенко.
Фото: ФК "Ростов"