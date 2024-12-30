Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ипсвич
1 - 0 1 0
Челси1 тайм
Астон Вилла
1 - 1 1 1
Брайтон1 тайм
Манчестер Юнайтед
0 - 2 0 2
Ньюкасл1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
2 - 0 2 0
ЛеччеЗавершен
Болонья
1 - 2 1 2
Верона1 тайм

"Краснодар" может купить Осипенко у "Ростова" за 5 млн евро

По информации СМИ, "Краснодар" обсуждает с "Ростовом" трансфер центрального защитника Максима Осипенко.
Фото: ФК "Ростов"
Сообщается, что "быки" готовы предложить ростовчанам за 30-летнего футболиста до 5 млн евро. Диалог между сторонами продолжается.

Максим Осипенко выступает за "Ростов" с января 2020 года, когда его за 250 тыс. его выкупили у "Тамбова". Его действующее соглашение с клубом рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 5 млн евро.

В текущем сезоне Осипенко принял участие в 23 официальных матчах, в которых ему удалось забить 6 голов и отдать 4 голевые передачи. Кроме того, на его счету 12 матчей в составе сборной России.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится