"У конкурентов, конечно, не все гладко с комплектованием: у того же "Динамо" ворох проблем, в каждую линию нужно усиление. "Краснодар" сколько лет пытается что-то сделать, покупают-покупают, даже дорогие покупки делают, а вот чтобы топ появился — такого нет. Например, как Барко в "Спартаке", который начал с первой игры, взорвал ее просто и показал всем "чайникам", что такое футбол", - приводит слова Веденеева "РБ Спорт".
Эсекьель Барко стал игроком московского "Спартака" в июле 2024 года, когда красно-белые выкупили его у аргентинского "Ривер Плейта" за 14 млн евро и подписали с ним контракт на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 14 млн евро.
После перехода в составе "Спартака" аргентинский полузащитник принял участие в 22 матчах, в которых ему удалось забить 9 голов и отдать 6 голевых передач.
Ветеран "Зенита" Веденеев: Барко в "Спартаке" показал всем "чайникам", что такое футбол
Чемпион СССР в составе "Зенита" Сергей Веденеев прокомментировал приобретение соперниками петербургского клуба иностранных футболистов.
Фото: ФК "Спартак"