— В конце прошлого года, ты сказал, что в этом мечтаешь получить "Золотой мяч". Что пошло не так?
— Не знаю, потому что этот Родри выиграл. Не знаю, в чём он лучше (смеётся). Может, потому что соцсети не ведёт? Возможно, мне тоже надо отовсюду удалиться. Желание на 2025-й? Всё то же — "Золотой мяч" (смеётся), - цитирует Безрукова "Чемпионат".
В текущем сезоне Руслан Безруков провел за казанский "Рубин" во всех турнирах 21 матч и отметился 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 900 тысяч евро, контракт полузащитника с казанским клубом рассчитан до лета 2026 года. Ранее Безруков выступал за "Ростов-2", "СКА Ростов" и "Нефтехимик".
После 18-ти сыгранных туров команда Рашида Рахимова занимает 8-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России казанцы сыграют на выезде с грозненским "Ахматом", который занимает предпоследнее место в таблице.
Полузащитник "Рубина" Безруков хочет получить "Золотой мяч" в 2025 году
Полузащитник казанского "Рубина" Руслан Безруков рассказал о своем желании на 2025 год.
Фото: ФК "Рубин"