"Сложно назвать главное событие в российском футболе в 2024 году. Но, если не брать российские клубы, очень важно, что удалось сохранить институт сборных. Несмотря на то что есть критика соперников и других аспектов, сборная России живёт и играет", - цитирует Игонина "Чемпионат".
После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками, на второй строчке располагается петербургский "Зенит" с таким же количеством очков в своем активе. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак", отстающий от южан на два очка.
Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести сезонов. Также петербургский "Зенит" является действующим обладателем Кубка и Суперкубка России.
Сборная России в 2024 году провела пять товарищеских матчей и одержала пять побед с общим счетом 28:0. В ноябре национальная команда России одержала победу над Брунеем со счетом 11:0 - эта победа стала самой крупной в истории сборной России.
Игонин - об итогах 2024 года: важно, что удалось сохранить институт сборных
Бывший российский футболист Алексей Игонин подвел итоги 2024 года.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ