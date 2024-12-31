- Сможет ли он вырасти в игрока с прицелом на Европу? Думаю, да. Просто ярко-ярко первый сезон, концовка - ни одного результативного действия. Давайте подождём. Все будут за, если продолжится так ярко. Есть такие периоды, когда залетает всё. У него именно такой период, - сказал Самедов в беседе на ютуб-канале Федора Смолова.
19-летний Батраков в этом сезоне РПЛ принял участие в 17 поединках и 10 раз поразил ворота соперников, также полузащитник шесть раз ассистировал партнерам и получил шесть желтых карточек. В текущем розыгрыше Кубка России Батраков провел шесть матчей, забил один гол и дважды ассистировал партнерам.
Контракт Батракова с "Локомотивом" действует до лета 2027 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в восемь миллионов евро.
Самедов считает, что Батраков сможет в будущем перейти в клуб из Европы
Экс-футболист "Спартака" Александр Самедов высказался о полузащитнике "Локомотива" Алексее Батракове.
Фото: Официальный сайт РПЛ