"Максименко проводит сезон уверенно, мне он нравится, как голкипер. Но он нестабилен, чудит. Помните гол в Оренбурге? Ему надо исключить такие моменты, и все будет хорошо. Однозначно, он один из лучших вратарей нашего чемпионата, но были определенные проблемы", - цитирует Панова "Матч ТВ".
В текущем сезоне Александр Максименко провел за московский "Спартак" во всех турнирах 18 матчей, пропустил 14 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 11-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 4 миллиона евро, контракт голкипера с красно-белыми рассчитан до конца этого сезона.
После 18-ти сыгранных туров "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом".
Экс-игрок "Зенита" Панов: Максименко нестабилен, чудит
Фото: ФК "Спартак"