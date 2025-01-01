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Кирилл Панченко высказался о возможном завершении карьеры

Нападающий Кирилл Панченко рассказал, планирует ли он завершить карьеру профессионального футболиста.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Я сейчас не в России. Карьеру пока не собираюсь заканчивать. Все ответы по будущему — после праздников", - цитирует Панченко ODDS.ru

Ранее стало известно, что Кирилл Панченко покинул подмосковные "Химки". Нападающий выступал за "Мордовию", московское "Динамо", ЦСКА, тульский "Арсенал" и "Томь". На счету нападающего 192 матча в Российской Премьер-Лиге, 30 забитых мячей и 15 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего игрока в 100 тысяч евро.

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