"Слежу ли за кем-то из наших легионеров? За всеми, кого в новостях показывают, кто забивает. Хочется порадоваться за ребят. Ну или травмы у кого, жаль, Захарян вот мало играет. А так, все молодцы, что уехали, играют и показывают молодому поколению, что возможно уехать, играть на том уровне и выигрывать конкуренцию у хороших европейских футболистов", - заявил Глушаков.
В летнее трансферное окно из московского ЦСКА в греческий ПАОК перебрался воспитанник "армейцев" Федор Чалов. Сумма трансфера составила 3 миллиона евро. В тот же период из "Локомотива" в "Сьон" перебрался полузащитник Антон Миранчук. На счету Чалова 2 гола и 3 результативные передачи в 14-ти матчах чемпионата Греции.
Антон Миранчук в составе "СЬона" принял участие в 7-ми матчах и результативными действиями не отметился. Полузащитник Арсен Захарян перебрался в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" перед стартом прошлого сезона. Всю первую часть нынешнего сезона хавбек сборной России пропустил из-за травмы.
Источник: "СЭ"
Глушаков - о российских футболистах в Европе: молодцы, что уехали и показывают, что возможно выигрывать конкуренцию
Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о выступлении россиян в европейских чемпионатах.
Фото: Telegram-канал ФК "Ростов"