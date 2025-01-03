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Дмитрий Андреев: если зимой "Спартак" сделает несколько хороших трансферов, то может включиться в гонку

Экс-спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оценил работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича
Фото: ФК "Спартак"
«Если зимой «Спартак» сделает несколько хороших трансферов, то может включиться в гонку. Станкович нашел подход к команде, видно, что его нормально приняли. Перед паузой они мощно играли. Посмотрим, как они выступят весной. За медали точно поборются», — цитирует Андреева "РБ Спорт".

Деян Станкович, 46-летний сербский тренер, стал главным наставником московского «Спартака» летом 2024 года. Он сменил исполняющего обязанности Владимира Слишковича. До этого Станкович работал в венгерском «Ференцвароше».

Под руководством Деяна Станковича «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 37 очков. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» всего на два очка. Перед зимним перерывом в чемпионате красно-белые добились серии из шести побед подряд.

30 января «Спартак» встретится с «Краснодаром» в рамках турнира «Зимний кубок РПЛ».

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