"Если честно, думал, что Дзюба мой рекорд уже побил. Вызвал бы Дзюбу в сборную, чтобы он гол для рекорда забил? Просто чтобы забил – нет, если бы он был лучшим на своей позиции – да", - приводит слова Кержакова "Спорт День за Днем" со ссылкой на интервью, опубликованное на ютуб-канале "СБГ Шоу".
В настоящее время Артём Дзюба и Александр Кержаков лидируют в списке лучших бомбардиров в истории сборной России по футболу - на счету обоих игроков по 30 забитых голов. Кержаков закончил карьеру профессионального футболиста в 2017 года. 36-летний Дзюба продолжает выступления, но в национальную команду форвард в последний раз вызывался летом 2021 года.
Кержаков заявил, что не вызвал бы Дзюбу в сборную России, чтобы он просто побил его рекорд
Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков высказался о возможности форварда тольяттинского "Акрона" Артёма Дзюбы побить его бомбардирский рекорд в национальной команде.
Фото: ФК "Акрон"