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Глушаков - о нападающем "Спартака" Виллиане Жозе: это кто?

Хавбек "Химок" Денис Глушаков оценил игру форварда "Спартака" Виллиана Жозе.
Фото: ФК "Спартак"
"Что скажу про Виллиана Жозе? Это кто (смеется)? На самом деле пока не могу оценить его действия. Он очень мало играл. Числился, но играл мало", - приводит "Матч ТВ" слова Глушакова.

Центрфорвард Виллиан Жозе перешел в московский "Спартак" летом прошлого года из "Бетиса". 33-летний бразильский нападающий принял участие в 7 матчах за красно-белых в российской Премьер-лиги и в 6 играх Кубка России, в которых провел на поле в общей сложности 371 минуту и записал на свой счет всего один забитый мяч.

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