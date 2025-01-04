"Что скажу про Виллиана Жозе? Это кто (смеется)? На самом деле пока не могу оценить его действия. Он очень мало играл. Числился, но играл мало", - приводит "Матч ТВ" слова Глушакова.
Центрфорвард Виллиан Жозе перешел в московский "Спартак" летом прошлого года из "Бетиса". 33-летний бразильский нападающий принял участие в 7 матчах за красно-белых в российской Премьер-лиги и в 6 играх Кубка России, в которых провел на поле в общей сложности 371 минуту и записал на свой счет всего один забитый мяч.
Глушаков - о нападающем "Спартака" Виллиане Жозе: это кто?
Хавбек "Химок" Денис Глушаков оценил игру форварда "Спартака" Виллиана Жозе.
Фото: ФК "Спартак"