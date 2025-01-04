"Не зацикливался бы на возвращении на международную арену. Будет - значит, будет, а нет - ну и хрен с ними. Вначале было немного непривычно и некомфортно, а сейчас, когда всё устоялось, нормально. Если мы им не нужны, пусть идут себе куда подальше. Мы не умрём без них", - заявил Червиченко.
Сборная России отстранена от участия во всех соревнованиях, проводимых ФИФА и УЕФА. Последним официальным матчем сборной России остается игра против сборной Хорватии в квалификации Евро-2022 14-го ноября 2021-го года. Российские клубы также не принимают участия в еврокубках.
Ранее обсуждалось возможное снятие бана с молодежных и юношеских команд из России. Решение о допуске, однако, принято не было.
Источник: "Чемпионат"
Червиченко - о возвращении России на международную арену: если мы им не нужны, пусть идут куда подальше
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о возможном возвращении российских команд в соревнования под эгидой ФИФА и УЕФА.
Фото: YouTube-канал "Футбольный Биги"