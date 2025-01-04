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Томас Цорн - о приглашении Кахигао: перспективный шаг для "Спартака". Опыт в "Арсенале" поможет клубу

Экс-исполнительный директор московского "Спартака" Томас Цорн высказался о новом спортивном директоре красно-белых Франсисе Кахигао.
Фото: ФК "Спартак" ВКонтакте
"Назначение Фрэнсиса Кахигао - перспективный шаг для "Спартака". Его опыт в "Арсенале" и навыки работы на трансферном рынке могут помочь клубу. Ключевым фактором станет его адаптация к российским условиям и взаимодействие с командой и руководством", - цитирует Цорна "Чемпионат".

3-го января московский "Спартак" объявил о назначении нового спортивного директора. Им стал испанский специалист Франсис Кахигао, работавший ранее в скаутском отделе лондонского "Арсенала". Последним клубом Кахигао был турецкий "Галатасарай", По сообщениям СМИ, в шорт-лист "Спартака" на позицию спортивного директора входило пять человек, но предпочтения были отданы именно Кахигао.

Должность спортивного директора "Спартака" оставалась вакантной с момента увольнения из клуба португальца Томаша Амарала. Экс-скаут "Бенфики" работал в "Спартаке" с января по ноябрь 2024-го года.

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