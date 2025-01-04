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Юрист - о Промесе: даже находясь в ОАЭ на свободе, он будет заблокирован на выезд

Юрист Денис Зеленских высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в Россию.
Фото: ФК "Спартак"
"Единственный вариант для выезда человека, на которого есть запрос из Интерпола, — это решение суда, в котором будет указано, что обвинения на территории ОАЭ сняты и претензий к нему нет. В случае с Промесом вряд ли такое возможно, поэтому даже находясь в ОАЭ на свободе, он будет заблокирован на выезд", - цитирует Зеленских Sport24.

Напомним, что Квинси Промес был задержан в ОАЭ за побег с места ДТП, ранее суд Амстердама приговорил голландца к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. Прокуратура Нидерландов запрашивала экстрадицию Промеса.

Ранее в СМИ появилась информация, что нидерландский нападающий Квинси Промес этой зимой может вернуться из ОАЭ в Россию. Игрок провел за московский "Спартак" во всех турнирах 235 матчей и записал на свой счет 114 забитых мячей и 59 результативных передач. На данный момент Квинси Промес выступает за "Дубай Юнайтед" из ОАЭ, контракт нападающего рассчитан до конца сезона.

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