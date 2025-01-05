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Дудиев: не понимаю, за что хотели убрать Осинькина

Экс-футболист "Балтики" Аслан Дудиев высказал слова поддержки наставнику "Крыльев Советов" Игорю Осинькину.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Он дает результат с "Крыльями", и я не понимаю, за что его хотели убрать. Он с детьми такие команды как "Зенит" обыгрывал, - цитирует Дудиева Metaratings.

"Крылья Советов" в текущем сезоне в 18 турах одержали пять побед и потерпели 10 поражений, в трех матчах самарский коллектив поделил очки с соперниками. "Крылья Советов" с 18 баллами в активе занимают 10 место в турнирной таблице.

В первом матче после зимней паузы команда Осинькина на выезде встретится с "Краснодаром", матч пройдет 1 марта, начало поединка запланировано на 19:30 по столичному времени.

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