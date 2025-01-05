"Что мы на этих пиндосов вообще ориентируемся? В России он ничего не сделал, отдал много "Спартаку", стал с ними чемпионом. Поэтому к нему нет вопросов", - цитирует Шикунова "Советский спорт".
Напомним, что Квинси Промес был задержан в аэропорту ОАЭ в феврале 2024 года за побег с места ДТП. Ранее суд Амстердама приговорил голландца к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий может вернуться в Россию уже этой зимой.
Всего голландец провел за московский "Спартак" во всех турнирах 235 матчей и записал на свой счет 114 забитых мячей и 59 результативных передач. Промес является чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Ранее нападающий выступал за голландский "Аякс" и испанскую "Севилью".
Шикунов: что мы на пиндосов ориентируемся? В России Промес ничего не нарушал
Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в Россию.
Фото: ФК "Спартак"