"Как и все талантливые люди, он очень сложный человек. К таким людям нужно иметь особый подход: нельзя рубить сплеча, но и нельзя под них стелиться. Это люди, которые не терпят вмешательства в их профессию, в их работу. Потому что он считает себя мэтром. А раз мэтр, то не лезь в мои дела", - приводит слова Наумова "Матч ТВ".
Юрий Сёмин был главным тренером московского "Локомотива" в 1986-1990, 1992-2005, 2009-2010, 2016-2020 гг. Под его руководством "железнодорожники" три раза становились чемпионами России, шесть раз - обладателями Кубка России, три раза - обладателями Суперкубка России.
Кроме того, Юоий Сёмин в течение своей тренерской карьеры возглавлял сборную России, московское и киевское "Динамо", саранскую "Мордовию", махачкалинское "Анжи" и др.
Экс-президент "Локомотива": Сёмин - очень сложный человек, считает себя мэтром и не терпит вмешательства в свою работу
Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов рассказал, какие у него были отнощения с экс-наставником "железнодорожников" Юрием Сёминым.
Фото: ФК "Локомотив"