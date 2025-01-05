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СМИ: "Спартак" не собирается отпускать Маркиньоса

По информации СМИ, московский "Спартак" не собирается расставаться с бразильским полузащитником Маркиньосом.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что наставник красно-белых Деян Станкович высоко оценивает бразильца и считает его важным игроком "Спартака". Москвичи не получали официального предложения от "Сантоса", который интересуется Маркиньосом, но бразильцы проводили консультации с окружением вингера.

Маркиньос выступает за "Спартак" с августа 2024 года. Красно-белые выкупили бразильца у "Ференцвароша" за 5 млн евро. Его контракт с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 4,5 млн евро.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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