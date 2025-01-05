"Если Промес везде разыскивается и арестовывается, то я считаю, смысла в его возвращении нет! Ему уже 33 года, и он на фиг не нужен "Спартаку". Сейчас красно-белые играют гораздо лучше, чем с ним. На нём же не сошёлся клином свет. Я бы его и легендой не назвал", - приводит слова Селюка Legalbet.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывший футболист московского "Спартака" Квинси Промес, который в настоящее время пребывает в ОАЭ под подпиской о невыезде, в ближайшее время может вернуться в Россию. Нидерландский нападающий в составе красно-белых выступал на протяжении двух периодов времени - с 2014 до 2018 гг. и с 2021 до 2024 гг. За это время голландец принял участие в 235 официальных матчах, в которых ему удалось забить 114 голов и отдать 59 голевых передач.
Селюк: Промес на фиг не нужен "Спартаку". Не назвал бы его легендой
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможное возвращение в московский "Спартак" нидерландского футболиста Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"