Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
2 - 2 2 2
ИпсвичЗавершен
Ливерпуль
2 - 2 2 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монца
1 - 2 1 2
КальяриЗавершен
Лечче
0 - 0 0 0
ДженоаЗавершен
Торино
0 - 0 0 0
ПармаЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Анже
2 - 0 2 0
БрестЗавершен
Ланс
0 - 1 0 1
ТулузаЗавершен
Страсбург
3 - 1 3 1
ОсерЗавершен

Суперкубок Франции

ПСЖ
1 - 0 1 0
МонакоЗавершен

Селюк: Промес на фиг не нужен "Спартаку". Не назвал бы его легендой

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможное возвращение в московский "Спартак" нидерландского футболиста Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
"Если Промес везде разыскивается и арестовывается, то я считаю, смысла в его возвращении нет! Ему уже 33 года, и он на фиг не нужен "Спартаку". Сейчас красно-белые играют гораздо лучше, чем с ним. На нём же не сошёлся клином свет. Я бы его и легендой не назвал", - приводит слова Селюка Legalbet.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывший футболист московского "Спартака" Квинси Промес, который в настоящее время пребывает в ОАЭ под подпиской о невыезде, в ближайшее время может вернуться в Россию. Нидерландский нападающий в составе красно-белых выступал на протяжении двух периодов времени - с 2014 до 2018 гг. и с 2021 до 2024 гг. За это время голландец принял участие в 235 официальных матчах, в которых ему удалось забить 114 голов и отдать 59 голевых передач.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится