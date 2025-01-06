"Промес оставил яркий след в истории "Спартака", он любимец болельщиков. Легенда ли он "Спартака"? Думаю, нет", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Квинси Промес на данный момент выступает за "Дубай Юнайтед" из ОАЭ, ранее суд Амстердама приговорил голландца к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков.
Нападающий провел за московский "Спартак" во всех турнирах 235 матчей и записал на свой счет 114 забитых мячей и 59 результативных передач. Голландец является чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Камоцци: Промес не легенда "Спартака"
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о Квинси Промесе.
Фото: ФК "Спартак"