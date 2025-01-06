"Семин все-таки мэтр. У него очень стабильное понятие футбола. Он мог четко выстраивать игру, а самое главное — создавать коллектив, семейную, хорошую обстановку. Будет ли это у Галактионова, трудно сказать. Он еще молодой тренер. Сейчас рано говорить о том, что он станет для "Локомотива" вторым Семиным. Я бы не торопился с такими высказываниями", - приводит слова Наумова "РБ Спорт".
Михаил Галактионов был назначен главным тренером московского "Локомотива" 13 ноября 2022 года. Под его руководством "железнодорожники" в сезоне-2022/23 заняли восьмое место в чемпионате России, в сезоне-2023/24 - четвёртое место, а в текущем сезоне после 18-го тура красно-зеленые с 35-ю набранными очками располагаются на пятой строчке.
Юрий Сёмин был главным тренером московского "Локомотива" в общей сложности на протяжении 24 с лишним сезонов и трижды привёл команду к завоеванию золотых медалей чемпионата России.
Наумов ответил, может ли Галактионов стать новым Семиным для "Локомотива"
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов ответил, может ли наставник "железнодорожников" Михаил Галактионов стать новым Семиным для московского клуба.
Фото: ФК "Локомотив"