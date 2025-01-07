Сообщается, что переход 29-летнего футболиста из российского клуба в турецкий возможен при условии готовности "Краснодара" снизить цену. Ранее в СМИ появилась информация, что "Трабзонспор" предложил за игрока 3 млн евро. При этом интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 7 млн евро.
Витор Тормена выступает за "Краснодар" с августа 2023 года, когда "быки" выкупили бразильца у португальской "Браги" за 3 млн евро. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2026/27. В текущем сезоне бразилец принял участие в 22 официальных матчах, в которых забил 1, отдал 1 голевую передачу и получил 5 желтых карточек.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Источник: "Трабзонспор" пока не готов удовлетворить финансовые запросы "Краснодара" по трансферу Тормены
По информации СМИ, турецкий "Трабзонспор" рассчитывал приобрести бразильского защитника Витора Тормену за сумму меньше, чем запрашивает "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"