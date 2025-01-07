"Права на Солари принадлежат двум клубам — "Ривер Плейт" и "Коло-Коло" из Чили. Но важно отметить, что решение по будущему футболисту решает только "Ривер Плейт", - цитирует агента "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий "Ривер Плейта" Пабло Солари интересен московскому "Спартаку" и "Краснодару". Сообщалось, что нападающий может перейти в российский клуб в зимнее трансферное окно.
В 2024 году нападающий провел во всех турнирах 42 матча и записал на свой счет 10 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 7 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до конца 2027 года.
Агент Пабло Солари рассказал, что права на нападающего принадлежат двум клубам
Футбольный агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего "Ривер Плейта" Пабло Солари, рассказал, что права на его клиента принадлежат двум клубам.
Фото: ФК "Ривер Плейт"