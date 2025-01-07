«В 2019 или 2020 году российские команды выиграли всего один матч в еврокубках. Эти годы – кульминация падения российского футбола. Но в последние два-три года российский футбол потихоньку вылезает из кризиса. Этому способствуют финансовые вливания, которые происходят в том числе благодаря Кубку России. Для небольших клубов этот турнир приносит серьёзные вливания», — цитирует Гаджиева Metaratings.
Гаджи Гаджиев занимает пост президента махачкалинского клуба с 2019 года. В текущем сезоне команда впервые выступает в Российской Премьер-Лиге. Ранее Гаджиев был главным тренером таких команд, как «Амкар», «Анжи» и «Крылья Советов».
В текущем сезоне РПЛ «Динамо» Махачкала занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Всего лишь одно очко отделяет клуб от зоны стыковых матчей.
В FONBET Кубке России «Динамо» пробилось во второй этап четвертьфинала Пути регионов и в начале марта сыграет с московским «Локомотивом». В 1/16 финала был побежден ФК «Сочи» в серии послематчевых пенальти. Основное время завершилось со счётом 1:1.
Чемпионат России по футболу после зимнего перерыва возобновится 28 февраля матчем 19-го тура между махачкалинским «Динамо» и московским «Локомотивом».
Гаджиев: российский футбол постепенно выходит из кризиса
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о развитии российского футбола за последние годы.
Фото: ФК "Динамо Махачкала"