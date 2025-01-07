"Тут в первую очередь будет зависеть от того, какие позиции освободятся, кто уйдет. Так-то укомплектован "Зенит" на данный момент, конкуренция высокая. Правый защитник? Да, возможно, особенно в связи с травмой Волкова. Если тренерский штаб увидит в правом защитнике необходимость, то надо покупать", - цитирует Горшкова "Советский Спорт".
После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Сергея Семака сыграет на своем поле с московским ЦСКА, который занимает в таблице шестое место. Петербуржцы являются бессменными чемпионами России на протяжении шести сезонов кряду.
Сине-бело-голубые сыграют с "Ростовом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Петербуржцы являются действующими обладателями трофея. В Суперфинале сезона-2023/2024 петербуржцы одержали победу над калининградской "Балтикой" со счетом 2:1.
Александр Горшков: усиление "Зенита" будет зависеть от того, какие позиции освободятся, кто уйдет
Бывший российский футболист Александр Горшков высказался о возможном усилении петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"