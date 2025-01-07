"Семак выигрывает трофеи, потому что он сильный тренер, а не потому что он тренер "Зенита". Говорить, что любой тренер на его месте выигрывал бы каждый год трофеи несерьезно. Просто Семак в числе сильнейший тренеров РПЛ последних лет. Вот и все", - поделилась Смородская.
Санкт-петербургский "Зенит" является чемпионом России 6-ти последних сезонов. Все эти годы командой руководит российский специалист Сергей Семак. Помимо 6-ти чемпионств в активе Семака 5 побед в Суперкубке России и 2 - в Кубке страны. В текущем сезоне сине-бело-голубые ушли на зимнюю паузу на 2-м месте в турнирной таблице.
На счету "Зенита" 39 набранных очков в 18-ти матчах, а лидирующий "Краснодар" опережает действующих чемпионов по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает столичный "Спартак" с 37-ю очками.
Источник: "РБ Спорт"
Смородская: Семак выигрывает не потому что тренирует "Зенит". Он в числе сильнейших тренеров РПЛ
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о работе наставника "Зенита" Сергея Семака.
Фото: YouTube-канал "Матч ТВ"