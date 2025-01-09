Сообщается, что калининградская "Балтика" отказалась от услуг 32-летнего защитника. Кроме того, предложение было сделано московскому "Торпедо".
Ранее в СМИ появилась информация, что футболист, который выступает за "Ростов" с июля 2022 года, не полетит с командой на зимний сбор в ОАЭ. Его действующее соглашение с ростовчанами рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость левого защитника в 700 тыс. евро.
Источник: Metaratings
СМИ: "Балтика" отказалась от трансфера Чернова из "Ростова". Услуги защитника предложены "Торпедо"
По информации СМИ, представители защитника футбольного клуба "Ростов" Евгения Чернова предложили его услуги ряду клубам Первой лиги.
Фото: ФК "Ростов"