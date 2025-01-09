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СМИ: "Балтика" отказалась от трансфера Чернова из "Ростова". Услуги защитника предложены "Торпедо"

По информации СМИ, представители защитника футбольного клуба "Ростов" Евгения Чернова предложили его услуги ряду клубам Первой лиги.
Фото: ФК "Ростов"
Сообщается, что калининградская "Балтика" отказалась от услуг 32-летнего защитника. Кроме того, предложение было сделано московскому "Торпедо".

Ранее в СМИ появилась информация, что футболист, который выступает за "Ростов" с июля 2022 года, не полетит с командой на зимний сбор в ОАЭ. Его действующее соглашение с ростовчанами рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость левого защитника в 700 тыс. евро.

Источник: Metaratings

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