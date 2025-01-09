"Джикия совершил большую ошибку, что он пошёл в "Химки". Ему надо было пойти в другую сильную команду, где бы он не торчал на последних местах по итогам первого круга. Он сейчас стоит на первых местах, кто может уйти из команды вообще. А ведь пацан-то классный! Классный защитник! Я не знаю, почему судьба повернулась задницей в его сторону. Абаскаль посадил его и вычеркнул Джикию из большого футбола", - приводит слова Кавазашвили "Евро-Футбол.Ру".
Защитник Георгий Джикия в сентябре подписал с подмосковными "Химками" контракт на срок до конца сезона-2024/25 с возможностью его продления на ещё один год. После перехода в составе новой команды 30-летний футболист в общей сложности принял участие в 8 официальных матчах, в которых он не совершил результативные действия и получил одну жёлтую карточку.
После 18-го тура текущего сезона Российской Премьер-Лиги "Химки" с 16-ю набранными очками занимают тринадцатое место в турнирной таблице.
Кавазашвили: не знаю, почему судьба к Джикии повернулась задницей - он классный защитник
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о выступлении в текущем сезоне центрального защитника подмосковных "Химок" Георгия Джикии.
Фото: ФК "Химки"