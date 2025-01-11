"Если тренерский штаб "Спартака" решает сохранить Угальде в команде, это будет правильным решением, ведь он в расцвете сил. Самое главное, чтобы футболист хотел остаться в клубе. Была информация, что им интересуется топ-клуб "ПСЖ". Там заиграть не так просто, и Угальде просто не готов для такой команды. А в "Спартаке" всё складывается, тут он будет только расти", - цитирует Гладилина "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что французский "ПСЖ" заинтересован в подписании нападающего "Спартака" Манфреда Угальде.
В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 16 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего форварда в 15 миллионов евро, контракт костариканца с клубом рассчитан до лета 2028 года.
После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на своем поле с "Оренбургом".
Гладилин: Угальде не готов для "ПСЖ", а в "Спартаке" он будет расти
Бывший игрок "Спартака" Валерий Гладилин высказался о возможном переходе Манфреда Угальде в "ПСЖ".
Фото: ФК "Спартак"