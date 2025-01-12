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Силкин: в РПЛ всё будет предсказуемо. "Зенит" станет чемпионом, у них футболисты сильнее

Экс-наставник "Динамо" Сергей Силкин поделился ожиданиями от весенней части сезона РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"В РПЛ всё будет предсказуемо. "Зенит" станет чемпионом. Может, это и продлится до последнего тура, если только они будут раздаривать очки. У петербуржцев футболисты сильнее, которые не всегда играют на полную катушку. "Краснодар" в прошлом году лидировал, но вторую часть сезона провёл неважно. Тот же "Спартак" на ходу закончил год, но мы не знаем, как они начнут этот год", - поделился Силкин.

На зимнюю паузу в чемпионате России "Зенит" ушел на втором месте в турнирной таблице. В активе сине-бело-голубых 39 набранных очков. Столько же - у лидирующего "Краснодара", который обходит действующих чемпионов страны по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак", который с 37-ю очками отстает от лидеров на 2 очка.

4-е и 5-е места занимают столичные "Динамо" и "Локомотив". В активе обеих команд по 35 очков.

Источник: Legalbet

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