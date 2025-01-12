"В этом сезоне приятной неожиданностью стал "Локомотив". Команда в целом удивила. Особенно первую часть чемпионата "железнодорожники" провели очень хорошо. Они показывали современный и быстрый футбол. "Локомотив" действительно радовал своей игрой", - приводит слова Балахнина Legalbet.
Московский "Локомотив" под руководством тренерского штаба во главе с Михаилом Галактионовым в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги набрал 35 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать пятое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" на данный момент составляет 4 очка.
В первом после зимней паузы матче "железнодорожники" 28 февраля в рамках 19-м тура РПЛ на выезде сыграют против махачкалинского "Динамо".
Балахнин назвал команду, которая стала приятной неожиданностью в текущем сезоне РПЛ
Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин высказался о выступлении в текущем сезоне московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"