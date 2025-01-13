«Конечно, спрос на Угальде будет. Все же обращают внимание на статистику, а статистика Угальде в последних турах просто феноменальная. Но я думаю, что текущий сезон он, конечно, доиграет в «Спартаке», и все будет зависеть от того, как он его проведет. Если в таком же русле, как последние игры осенью, «Спартаку», конечно, тяжело будет его удержать. С другой стороны, на хорошем трансфере можно будет неплохо заработать», — цитирует Шишкина "РБ Спорт".
Напомним, что в прессе ходят слухи о том, что европейские топ-клубы проявляют интерес к костариканскому нападающему.
В текущем сезоне 22-летний игрок провёл 22 матча за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал 3 результативные передачи. Он перешёл в «Спартак» зимой 2024 года из «Твенте» за 13 миллионов евро. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.
«Спартак» занимает третье место в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги, набрав 37 очков. Отрыв от лидирующего «Краснодара» составляет всего два очка.
Шишкин — о возможном трансфере Угальде: "Спартаку" будет тяжело его удержать
Экс-футболист сборной России Роман Шишкин поделился мнением о перспективах нападающего Манфреда Угальде и интересе к нему со стороны европейских клубов.
Фото: ФК "Спартак"