«Удивлен, что Юран до сих пор без команды. Я в шоке. Он хороший тренер, не понимаю, почему люди его не назначают. Видел ли я слухи про его назначение в «Спортинг»? Да! Он справится, почему нет? Это мировая звезда, играл в Португалии много лет. У него есть уровень для этого. С работой в «Спортинге» он бы точно справился, — заявил Майга «Матч ТВ».
Под руководством Юрана Мамаду Майга провёл 30 матчей за «Пари НН».
Ранее Сергей Юран высказывал готовность возглавить «Спортинг», отмечая, что его кандидатура рассматривалась клубом. В прошлом сезоне Юран работал тренером в «Пари НН», но был уволен весной. В настоящее время он находится в поиске нового клуба.
Как игрок Сергей Юран выступал за португальские «Бенфику» и «Порту» с 1991 по 1995 год. Он дважды становился чемпионом Португалии, сначала в составе «Бенфики», а затем в составе «Порту».
Полузащитник "Пари НН" Майга: Юран справился бы с работой в "Спортинге", он мировая звезда
Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга выразил уверенность, что Сергей Юран смог бы успешно работать главным тренером лиссабонского «Спортинга».
Фото: ФК "Пари НН"