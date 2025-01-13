"Конечно, правильно, что "Спартак" намерен предложить Угальде улучшенный контракт. Думаю, что Угальде останется в "Спартаке", ведь есть очень хорошие шансы стать чемпионом. Зачем упускать эту возможность? Уже после сезона ему нужно думать, что делать дальше. Но в данный момент необходимо сосредоточить все свои мысли на том, чтобы впервые за долгое время стать чемпионом", - приводит слова Кечинова "Чемпионат".
По информации СМИ, московский "Спартак" на фоне слухов, что нападающим красно-белых Манфредом Угальде интересуется несколько европейских клубов, предложил игроку сборной Коста-Рики заключить новый контракт на улучшенных условиях. Действующий контракт рассчитан на срок до 30 июня 2028 года.
"Спартак" после 18-го тура Российской Премьер-Лиги с 37-ю очками занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от "Краснодара" и петербургского "Зенита" составляет 2 очка.
Кечинов: Угальде останется в "Спартаке", ведь есть очень хорошие шансы стать чемпионом
Бывший игрок московского "Спартака" Валерий Кечинов поделился своим мнением об информации, что красно-белые намерены предложить своему форварду Манфреду Угальде улучшенный контракт.
Фото: ФК "Спартак"