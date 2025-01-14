- У "Спартака" есть все шансы на чемпионство в этом сезоне. Сейчас все зависит от того, как пройдут зимние сборы и в каком состоянии футболисты подойдут к возобновлению чемпионата. По составу, на мой взгляд, "Спартак" ничем не уступает "Зениту" и "Краснодару", - цитирует Глушакова Legalbet.
"Спартак" в текущем сезоне РПЛ в 18 турах одержал 11 побед и потерпел три поражения, в четырех поединках красно-белые поделили очки со своими соперниками. "Спартак" имеет в своем активе 37 очков и замыкает тройку лидеров РПЛ. На первом месте идет "Краснодар", у которого на два очка больше.
В 19-м туре РПЛ коллектив Деяна Станковича на своем поле примет "Оренбург", матч пройдет 2 марта, начало игры запланировано на 16:30 по столичному времени.
Глушаков: у "Спартака" есть все шансы на чемпионство
Бывший футболист столичного "Спартака" Денис Глушаков считает, что красно-белые имеют шансы на золотые медали по итогам сезона РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ