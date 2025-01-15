«Нет ли ощущения, что Пиняев сдал? Думаю, просто раньше воспринимали по детям, а сейчас уже взрослый футбол начался. У Пиняева хорошая скорость, но есть определённые нюансы. Хотелось бы, чтобы больше прогрессировал. Мы же видим, что бывали ситуации, когда у Глушенкова, например, в «Спартаке» вообще не пошло, а в «Локомотиве» и «Зените» хорошо играет. Многое зависит от отношения к себе. Где-то надо прибавлять», — цитирует Сафонова Metaratings.
Сергей Пиняев выступает за «Локомотив» с зимы 2023 года. За два с половиной сезона он провел 74 матча в составе «железнодорожников», забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.
Сергей стал самым молодым игроком в истории сборной России, дебютировав на поле в возрасте 18 лет и 15 дней.
В текущем сезоне Пиняев сыграл 24 матча за «Локомотив» во всех турнирах, отметившись 7 голами и 5 результативными передачами. Его текущая рыночная стоимость оценивается в 8 миллионов евро. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2028 года.
Агент Сафонов: хотелось бы больше прогресса от Пиняева
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением об игре 20-летнего нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева, отметив, что ему необходимо продолжать развиваться.
Фото: ФК "Локомотив"