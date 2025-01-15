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Франко Камоцци рассказал о неудачных трансферах "Спартака"

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал уход защитника Томаша Тавареша из клуба.
Фото: ФК "Спартак"
«Тавареш — еще один бесполезный трансфер «Спартака». К таким можно еще отнести Виллиана Жозе, Шамара Николсона, Кейта Бальде, Мацея Рыбуса и других», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Сегодня, 15 января, стало известно, что «Спартак» и португальский футболист Тавареш расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В первой половине сезона Тавареш играл за австрийский клуб «ЛАСК» на правах аренды.

14 января московский клуб также расторг контракт с Виллианом Жозе. Шамар Николсон продолжает выступать за «Спартак», его контракт действует до конца июня 2026 года. «Сиваспор», за который играл Кейта Бальде, также расторг контракт с игроком этой зимой из-за нарушения дисциплины.

Мацей Рыбус, который ранее играл с лета 2024 года остаётся без клуба.

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