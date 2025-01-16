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Селюк: ни один клуб РПЛ сейчас не потянет зарплату Конате, даже "Зенит"

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал шансы своего клиента Мохамеда Конате вернуться в Россию
Фото: официальный сайт РПЛ
"Возвращение Конате в Россию? Сейчас ни один клуб РПЛ не потянет его зарплату, даже "Зенит". У них нет столько денег, сколько есть у саудовских клубов. Мохамед счастлив в "Эр-Рияде", у него контракт на два года. Пока в Россию не планируем", - заявил Селюк.

Экс-форвард грозненского "Ахмата" Мохамед Конате перебрался в саудовский "Эр-Рияд" летом прошлого года на правах свободного агента, после того, как его контракт с "Ахматом" подошел к концу. Конате принял участие в 13-ти матчах "Эр-Рияда" во всех турнирах и оформил в них 1+2 по системе гол+пас

Источник: "РБ Спорт"

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