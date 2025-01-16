"Виллиан Жозе - пример легионера, которого в РПЛ быть не должно. Он приехал в российский чемпионат доигрывать, а не играть. Приглашение слабых легионеров - большая проблема РПЛ. Если брать иностранца, то он должен делать разницу на поле, а не просиживать штаны на скамейке запасных", - поделился Непомнящий.
Виллиан Жозе перебрался в московский "Спартак" летом прошлого года из "Бетиса" за 2 миллиона евро. В своем последнем сезоне в Испании бразилец записал на свой счет 14 голов и 6 результативных передач в 36-ти матчах Ла Лиги и Кубка Испании. В первой части текущего сезона 33-летний форвард принял участие лишь в 7-ми матчах РПЛ и не отметился голевыми действиями.
Единственный гол за "Спартак" Жозе забил в Кубке России. Всего в турнире он провел 6 матчей. 14-го января московский "Спартак" объявил о расторжении контракта с Виллианом Жозе. Игрок подписал контракт с бразильским клубом "Баия".
Источник: "РБ Спорт"
Непомнящий: Виллиан Жозе - пример легионера, которого в РПЛ быть не должно. Он приехал в "Спартак" доигрывать
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об уходе из "Спартака" бразильского нападающего Виллиана Жозе.
Фото: официальный сайт "Спартака"