Сообщается, что проверка Турбина так же, как и его коллеги Владислава Безбородова, проводится по поводу его возможной причастности к незаконным делам. Компетентные органы должны установить конкретный характер и доказательства возможных нарушений. Кроме того, в совершении нарушений подозревается еще один российский футбольный судья.
45-летний Евгений Турбин завершил карьеру в качестве главного судьи летом 2024 года. Кроме того, с 23 сентября, когда арбитр отработал на матче чемпионата России между "Ахматом" и "Крыльями Советов", он не получал назначения для работы на VAR.
Источник: "СЭ"
"СЭ": РФС проверяет арбитра Турбина на причастность к незаконным делам
По информации СМИ, Российский футбольный союз и другие структуры проводят расследование в отношении арбитра Евгения Турбина.
Фото: ФК "Динамо" Москва