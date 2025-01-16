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5 - 3 5 3
Нови ПазарЗавершен

"СЭ": РФС проверяет арбитра Турбина на причастность к незаконным делам

По информации СМИ, Российский футбольный союз и другие структуры проводят расследование в отношении арбитра Евгения Турбина.
Фото: ФК "Динамо" Москва
Сообщается, что проверка Турбина так же, как и его коллеги Владислава Безбородова, проводится по поводу его возможной причастности к незаконным делам. Компетентные органы должны установить конкретный характер и доказательства возможных нарушений. Кроме того, в совершении нарушений подозревается еще один российский футбольный судья.

45-летний Евгений Турбин завершил карьеру в качестве главного судьи летом 2024 года. Кроме того, с 23 сентября, когда арбитр отработал на матче чемпионата России между "Ахматом" и "Крыльями Советов", он не получал назначения для работы на VAR.

Источник: "СЭ"

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